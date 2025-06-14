A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu’nda oynayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, turnuva öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde organize edilen medya gününde açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Kartaltepe, şu ifadeleri kullandı:

Yoğun ve çok istekli kamp dönemini geride bıraktık. Oyuncu arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz son hazırlıklarını tamamladı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız. Öncelikle hedefimiz Yunanistan’daki gruptan çıkmak. Ayın 18'indeki ilk maçımız çok önemli. Adım adım gidip, gruptan çıkıp, ondan sonra diğer hedeflerimize bakacağız.