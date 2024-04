Nowitzki'den Doncic'e övgü: Rekorlarımı kırıyor

ensonhaber.com

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, takımın yıldız ismi Luka Doncic'in rekor kıran performanslarına yönelik hayranlığını dile getirdi.

"Rekorlarımı kırıyor"

Doncic'in hızlı yükselişini değerlendiren Nowitzki, genç yıldızın kendi rekorlarını geride bırakmasından esprili bir şekilde yakındı:

Çok kızgınım. Bütün rekorlarımı kırıyor. Daha ilk seneden sınırsız potansiyeli olduğunu görmüştük. Ama açıkçası şu an bulunduğu noktaya gelebileceğini düşünmüyordum. Hücum tarafında hiçbir eksiği yok. Her şeyi yapabiliyor, step-back şut atabiliyor, her iki yöne gidebiliyor, sırtı dönük oynayabiliyor, orta mesafesi var, floater'ı var, tuhaf şutları bile sokuyor. Yani komple paket. Her sene 'Bu çocuğun daha iyiye gitmesi mümkün değil' derken, sonraki yıl repertuvarında daha fazlasıyla geri geliyor.