OGM Ormanspor'dan Kocaeli Kadın Basketbol'a 25 sayılık fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında OGM Ormanspor, evinde Kocaeli Kadın Basketbol'u 79-54 yendi.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 15:19
  • OGM Ormanspor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol'u 79-54 yendi.
  • Maç, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynandı ve OGM Ormanspor üstün performans sergiledi.
  • Gamze Takmaz, beş faulle oyun dışı kaldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, OGM Ormanspor ile Kocaeli Kadın Basketbol karşı karşıya geldi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 79-54'lük skorla ev sahibi takım OGM Ormanspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Orkun Yurttaş, Mehmet Burak Anlatıcı, İsmail Bayram

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 5, Kübra Erat 4, Shields 11, Anigwe 21, Fraser 14, Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 4, Dillard 9, Yaren Düzcü 1, Banu Şimşek 4, Yağmur Sude Güvercin 2, Melisa Dönmez

Kocaeli Kadın Basketbol: Martinez 4, Derin Yaya 21, Yağmur Bul 2, Jones 6, Reimer 4, Şuğranur Hatice Sönmez 15, Zabotkaite 2, Buket Ünal

1. Periyot: 24-13

Devre: 46-25

3. Periyot: 64-35

Beş faulle çıkan: 34.33 Gamze Takmaz (OGM Ormanspor)

