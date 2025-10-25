OGM Ormanspor'dan Kocaeli Kadın Basketbol'a 25 sayılık fark!

- OGM Ormanspor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol'u 79-54 yendi.
- Maç, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynandı ve OGM Ormanspor üstün performans sergiledi.
- Gamze Takmaz, beş faulle oyun dışı kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, OGM Ormanspor ile Kocaeli Kadın Basketbol karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 79-54'lük skorla ev sahibi takım OGM Ormanspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Orkun Yurttaş, Mehmet Burak Anlatıcı, İsmail Bayram
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 5, Kübra Erat 4, Shields 11, Anigwe 21, Fraser 14, Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 4, Dillard 9, Yaren Düzcü 1, Banu Şimşek 4, Yağmur Sude Güvercin 2, Melisa Dönmez
Kocaeli Kadın Basketbol: Martinez 4, Derin Yaya 21, Yağmur Bul 2, Jones 6, Reimer 4, Şuğranur Hatice Sönmez 15, Zabotkaite 2, Buket Ünal
1. Periyot: 24-13
Devre: 46-25
3. Periyot: 64-35
Beş faulle çıkan: 34.33 Gamze Takmaz (OGM Ormanspor)