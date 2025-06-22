Olcay Çakır Turgut: İlk hayalimizi gerçekleştirdik

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kalan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, gruptan çıkarak ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Olcay Çakır Turgut, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için çok önemliydi. Çünkü bir süredir gruplardan çıkamıyorduk. Ne yazık ki sakatlıklar gibi bazı şanssızlıklar yaşıyorduk. Bu bizim için ilk adımdı. Gruptan çıktık. Önümüzde çok uzun bir yol daha var. Burası tamam değil. Şimdi iki gün bir dinlenme sürecimiz var. Hazırlanacağız, dinleneceğiz. Tedavilerimizi olacağız. Sonrasında da yolumuza devam edeceğiz.

"İLK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten tecrübeli basketbolcu, şu şekilde konuştu:

En öncelikli hedefimiz ve hayalimiz gruptan çıkmaktı. İlk hayalimizi gerçekleştirdik. Tabii ki hayal kurmaya devam ediyoruz ama adım adım gidip yolumuza bakmamızın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayaller kurup sonrasında yolda kaza yaşadığımızda daha büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Daha çok üzülüyoruz. Açıkçası sonrasında bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Adım adım gidip inşallah yavaş yavaş istediğimiz yere ulaşırız.

"ÇOK MUTLUYUM"

Tüm takımın büyük bir uyum içinde olduğunu vurgulayan Olcay Çakır Turgut, sözlerini şöyle tamamladı: