Olcay Çakır Turgut, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor

AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Basketbol Takımı kaptanı Olcay Çakır Turgut, yarın başlayacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Olcay Çakır Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın kamp süreci, turnuvadaki rakipleri ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"TABİİ Kİ AKSAKLIKLAR YAŞANDI"

Şampiyonadaki ilk maçına yarın Fransa karşısında çıkacak milli takımın güzel bir kamp süreci geçirdiğini belirten Olcay, şu şekilde konuştu:

Tabii ki aksaklıklar yaşandı. Her zaman olduğu gibi sakatlıklarımız oldu, geç katılmalarımız oldu ama çalışmalarımıza hep devam ettik. Biz takım olarak, enerji olarak hazırız. Tabii ki hatalar olacak. Hazır olmak, hiçbir zaman hatasız devam edecek olduğumuz anlamına gelmiyor. Herkes hata yapar ama ben bu takımın yüreğini ortaya koyacağından yüzde yüz eminim. Herkes en sonuna kadar savaşacak. Bizim için de önemli olan bu.

Olcay, A Grubu'nda Fransa, İsviçre ve Yunanistan ile yapacakları maçlarda sonuna kadar mücadele ederek Türk bayrağını en iyi yere getirmek için çabalayacaklarını belirtti.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Fransa'nın turnuvanın favorilerinden birisi olduğunu vurgulayan milli takım kaptanı, şu değerlendirmede bulundu:

Kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak. Ama bizim için burada Fransa, Yunanistan, İsviçre önemli değil. Dediğim gibi bizim yüreğimizi koymamız gerek. Her maçta yensek de yenilsek de en sonuna kadar savaşarak mücadele etmek istiyoruz. Öncelikle Fransa maçına çıkacak olmamızın hem avantajları hem dezavantajları var. Sonrasında İsviçre'yle oynayacağız. En sonunda da büyük ihtimalle gruptan çıkma maçı olan Yunanistan ile onların evinde oynayacağız. Tabii ki bu bizim için bir dezavantaj. Ama bir yandan da bence onlar için de bir dezavantaj. Çünkü onların da üzerinde bir anlamda baskı oluşturuyor. Duyduğum kadarıyla biletler tükenmiş. Büyük bir salonda oynuyoruz. Sonuna kadar savaşacağız. Bayrağımızı en iyi yere getirmek için elimizden geleni yapacağız.

"BİZİM İÇİN BİR ADIM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Son üç turnuvada beklenen sonuçları alamadıklarını kaydeden milli basketbolcu, şu şekilde konuştu:

Tek maç üzerinden oynayıp kaza sonuçları yaşadığımız turnuvalar oldu. Turnuvalar boyunca sakatlıklar yaşadık. Bunların bir bahane olmaması gerekiyor ama ne yazık ki böyle şeyler yaşandı. Şimdi önümüzde bir süreç var. Neyin başarı, neyin başarısızlık olacağıyla ilgili bir şey söyleyemem ama ilk hedefimiz maç-maç gitmek. Fransa, İsviçre sonrasında da Yunanistan maçları var. Gruptan ilk iki takım çıkıyor. İlk hedefimiz olabilecek en iyi pozisyonda gruptan çıkmak. Bizim için bir adım olacağını düşünüyorum.

"BİZİ DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUZ"

Türk basketbolseverlere destek çağrısında da bulunan Olcay, sözlerini şöyle tamamladı: