Can Armando Güner, Almanya'ya döndü

Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda Can Armando Güner'i İstanbul'a getirmişti.

İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşılamıştı.

Ancak transfer süreci, Alman kulübü Borussia Mönchengladbach cephesinden gelen baskılar nedeniyle sekteye uğradı.

KULÜBÜNDEN TEPKİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mönchengladbach yönetimi, Can Armando Güner'in İstanbul'a gelişine tepki gösterdi.

Alman kulübünün, oyuncunun izinsiz hareket ettiği gerekçesiyle resmi şikayet yoluna gidebileceği ihtimali süreci çıkmaza soktu.

ALMANYA'YA DÖNDÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından Can Armando Güner, Almanya'ya geri döndü.

ALMANYA VE ARJANTİN ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç futbolcu kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.