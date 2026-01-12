Fenerbahçeliler tepki gösterdi! Mario Lemina, yaptığı paylaşımı kaldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"HER ZAMAN BİRLİKTE"

Taraftarların tezahürat yaptıkları bir anı paylaşan Gabonlu futbolcu, "Sizin için asla pes etmeyeceğiz. Her zaman birlikte. Bu sezon için hala mücadele edilecek çok şey var." ifadelerini kullandı.

Mario Lemina, bu paylaşımına kalp ve aslan emojileri de ekledi.

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Lemina, daha sonra bir paylaşım daha yaptı.

Gabonlu orta saha oyuncusu, ilk paylaşımında taraftarların yaptığı küfürlü tezahürata gelen tepkilerin ardından, "Ajansım Türkçe bilmiyor. Bunun kötü sözler içerdiğini duydum, bu yüzden hikayeyi sildim. Taraftarlardan, çocuklardan ve kulüp çevresindeki herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.