Osman Aşkın Bak: Milli takım, tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın "zor maçı tecrübesiyle kazandığını" söyledi.

Bakan Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Arena Riga'daki müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BU TİP TURNUVALARDA HER MAÇ ZORDUR"

A Milli Takım'ı çeyrek finale yükselmesi dolayısıyla tebrik eden Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

Bu tip turnuvalarda her maç zordur. Zor maçı başarıyla tamamladık. İnişler çıkışlar oldu ama milli takım, tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi. Milletimizi sevindirdikleri için milli takımımızı tebrik ediyoruz.

"TEBRİK EDİYORUZ"

Basketbolun yanı sıra voleybolda ve futbolda da güzel sonuçlar aldıklarını vurgulayan Bakan Bak, şu şekilde konuştu:

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. Onlara da başarılar diliyoruz. A Milli Futbol Takımımız da Gürcistan'ı 3-2 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi başlangıç yaptı. Bütün takımlarımızı ve sporcularımızı, milletimizi gururlandırdıkları için tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora yaptığı yatırımlar sonucunda yeni başarılarla ülkemizin dünya sporunda önemli bir yere ilerlediğini ifade edebiliriz. Yolları açık olsun. Hepsine teşekkür ediyorum.

Hidayet Türkoğlu'na da başarı dileyen Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlıların şampiyonada oynayacağı maçlara gelmeye devam edeceğini kaydetti.

"ÇEYREK FİNALE KALMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın çok iyi mücadele ederek adını çeyrek finale yazdırdığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın maça gelerek kendilerine "uğur" getirdiğini aktaran Türkoğlu, şu değerlendirmede bulundu: