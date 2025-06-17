Pacers'ı mağlup eden Thunder, NBA final serisinde öne geçti

AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers'ı konuk etti.

Thunder, sahasında Pacers'ı 120-109 yenerek seride 3-2 öne geçti.

WILLIAMS, MAÇA DAMGA VURDU

Paycom Center'da oynanan serinin beşinci maçında, Jalen Williams 40 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 10 asistle double-double yaparken, Aaron Wiggins 14 sayılık performans gösterdi.

Chet Holmgren ise galibiyete 9 sayı ve 11 ribauntla katkıda bulundu.

SIAKAM'IN 28 SAYISI YETMEDİ

Konuk takımda, Pascal Siakam'ın 28, TJ McConnell'ın 18 ve Aaron Nesmith'ın 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

ALTINCI MAÇ CUMA GÜNÜ

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin altıncı maçı, 20 Haziran Cuma günü TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.