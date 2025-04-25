Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Yunanistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, son çeyrekteki iyi oyunuyla 76-79 kazandı.

Maç sonunda yaşanan olaylar ise karşılaşmaya damga vurdu.

Bazı Panathinaikos taraftarları, maçın kaybedilmesinin ardından kendisini kaybetti.

PANATHİNAİKOS TARAFTARLARI MAÇ SONU ÇİRKİNLEŞTİ

Taraftarlar, maçı tribünden takip eden Anadolu Efes oyuncularının ailelerine sert tepki gösterdi.

Maç sonu Efes’i desteklemeyen gelen Derek Willis’in eşi Keely ve bir grup Efes taraftarının üzerine su ve bira şişesi atıldığı öğrenildi.

ANADOLU EFESLİ BASKETBOLCUNUN EŞİNE SALDIRDILAR

Efes cephesine yapılan saldırıda Keely’nin bebeğinin de kucağında olduğu öğrenildi.

Maç sonu salondan gelen videolarda da Pana taraftarının Efeslilere yönelik saldırı girişimlerinin karşısında, salondaki güvenlik görevlilerinin müdahale etmemesi dikkat çekti.

Öte yandan Willis’in eşi, söz konusu saldırıyla ilgili, “Bir oyunu kaybettiğiniz için bebeklere bira atmak vahşi bir davranıştır.” ifadelerini kullandı.

"BEBEKLERE BİRA ATMAK VAHŞİ BİR DAVRANIŞTIR"

Panathinaikos oyuncusu Lessort’un eşi Traicy ise söz konusu saldırıyı yapan taraftarı kınadı ve şunları söyledi: