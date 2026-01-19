Trabzonspor'da Fatih Tekke gelişmesi!

Süper Lig'de geride kalan 18 hafta sonunda topladığı 38 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde 3. sırada yer alan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin ücretinde iyileştirmeye gitti.

Karadeniz ekibi, sözleşmesi hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bilgilendirmede bulundu.

ÜCRETİNE ZAM

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.



Yapılan anlaşmaya göre;



Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir.