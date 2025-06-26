Panathinaikos, TJ Shorts ile sözleşme imzaladı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Yunan ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
Panathinaikos, TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyor.
"ÇOK MOTİVEYİM VE HEYECANLIYIM"
Anlaşma hakkında açıklama yapan 27 yaşındaki basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:
Çok motiveyim ve heyecanlıyım. Gelecekte beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum.