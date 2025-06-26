Panathinaikos, TJ Shorts ile sözleşme imzaladı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yunan ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"ÇOK MOTİVEYİM VE HEYECANLIYIM"

Anlaşma hakkında açıklama yapan 27 yaşındaki basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Çok motiveyim ve heyecanlıyım. Gelecekte beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum.