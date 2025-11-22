Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Euroleague’in 12. haftasında Belgrad’da Partizan’ın konuğu oldu.

Partizan’ın aşırılıkçı taraftar grubu Grobari, maç başında açtığı ırkçı pankartla büyük bir skandala imza attı.

Sırp taraftarlar, 1. Kosova savaşında Osmanlı Padişahı 1. Murad’ı hançerleyerek öldürdüğü söylenen Sırp asilzade Miloş Obiliç’in pankartını açtı.

MAÇA DAMGA VURAN IRKÇILIK...

Açılan pankartta Miloş’un 1. Murad’ı hançerlediği söylenen sahnenin tasviri yer alırken, Grobari üyeleri, pankartı açtıktan sonra Kızılyıldız ve Partizan tribünlerinin Türk takımlarıyla karşılaşmalarında söylediği besteyi söyledi.

Bestede, “Her Türk bilir, Sırp oğlu Obiliç'in Sultan Murat'ı nasıl hançerlediğini” ifadeleri yer aldı.

TÜM PROVOKASYONLARA RAĞMEN KAZANDIK

Diğer yandan tüm provokasyonlara rağmen Fenerbahçe, Belgrad deplasmanında oynadığı karşılaşmayı 99-87 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.

EuroLeague ve FIBA'nın, bu açık provokasyon sonrası Partizan'a nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu.