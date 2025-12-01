Partizan taraftarları, Zeljko Obradovic'in ayrılığını protesto etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sırbistan ekibi Partizan'ın taraftarları, takım antrenmanı sırasında salon önünde toplanarak başantrenör Zeljko Obradovic'in görevden ayrılmasını protesto etti.

Sırp basınında yer alan haberlere göre Obradovic'in takıma dönmesini isteyen çok sayıda Partizan taraftarı, ayrılık kararını protesto etmek amacıyla Belgrad Arena'nın önünde bir araya geldi.

Salona girmeye çalışan bazı taraftarlar, polis ve güvenlik bariyerlerini aşarak taşkınlık çıkardı.

Kulüp başkanı Ostoja Mijailovic aleyhinde tezahüratta bulunan taraftarlar, yönetim ya da teknik ekipten bir kişinin kendilerine açıklama yapmasını talep etti.

"KİMİN TARAFINDA OLDUĞUMUZU BİLİYORSUNUZ"

Takım kaptanı Vanja Marinkovic, gerginliği azaltmak için taraftarların yanına giderek konuşma yapmak zorunda kaldı.

Taraftarları sakinleştirmeye çalışan Marinkovic, "Kimin tarafında olduğumuzu biliyorsunuz. Hepimiz, her şeyden çok sevdiğimiz bu arma için buradayız. Obradovic ile konuştuk. Denedik ve hala deniyoruz ama bu konuda fazla bir etkimiz olmuyor. Daha fazla bir şeyler bildiğimizi düşünebilirsiniz ama bilmiyoruz. En önemlisi, sahada her şeyimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MAÇIN OYNANMASINA ENGEL!

Obradovic'in takımdan ayrılmasının "Partizan'ın sonu" olacağını savunan taraftarlar ise durumun değişmemesi halinde 4 Aralık Perşembe günü EuroLeague'de Almanya ekibi Bayern Münih ile Belgrad'da yapılacak maçın oynanmasını engelleyeceklerini öne sürdüler.

İDMAN İPTAL EDİLDİ

Yaklaşık iki saat süren gerginlik sırasında antrenman iptal edildi ve basketbolcularla teknik ekip salondan ayrıldı.