Partizan'da Joan Penarroya dönemi başladı

Partizan, Zeljko Obradovic'in istifasının ardından 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Joan Penarroya ile sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 16:40
Partizan'da Joan Penarroya dönemi başladı
  • Partizan, Zeljko Obradovic'in istifasının ardından Joan Penarroya ile anlaştı.
  • 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, daha önce Barcelona dahil birçok önemli takımda görev yaptı.
  • Penarroya, San Pablo Burgos ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iki kez şampiyon oldu.

Partizan Basketbol Takımı'nda Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenörlük görevine Joan Penarroya getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Penarroya ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR

Kariyerinde MoraBanc Andorra, Manresa, San Pablo Burgos, Valencia ve Baskonia'yı çalıştıran Penarroya, son olarak Barcelona'da görev yaptı.

Tecrübeli başantrenör, San Pablo Burgos ile 2020 ve 2021'de olmak üzere 2 kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.

OBRADOVIC İSTİFA ETMİŞTİ

Sırp basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradovic, geçen ay Partizan'daki görevinden istifa etmişti.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan Partizan, 17. sırada yer aldı.

