Amed Sportif Faaliyetler, Dilhan Demir'i kiraladı

1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusu Dilhan Demir'in transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dilhan Demir'i Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Dilhan Demir, 2025-2026 sezon sonuna kadar Amedspor forması giyecektir. Dilhan Demir'e başarılarla dolu bir dönem diliyor, bu transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.