Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'in kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını duyurmuştu.

NBA takımlarından Phoenix Suns'ın açıklamasında, "Nigel, resmen Phoenix Suns'ta" denildi.

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe'de geçen sezon EuroLeague, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

EUROLEAGUE'DE MVP OLDU

Fenerbahçe formasını 2 sezondur giyen Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'de Final Four'un en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Nigel Hayes-Davis, kariyerinde NBA'de New York Knicks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Sacramento Kings takımları ile Galatasaray, Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yaptı.