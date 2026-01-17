Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde pürüz çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante için yürüttüğü transfer görüşmelerinde ısrarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde yönetim, deneyimli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlarken sürecin tamamlanması için Al Ittihad'in onayı bekleniyor.

Fransız oyuncuyu sembolik bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ikinci kez Suudi Arabistan'a çıkarma yaptı ancak beklenmedik bir tavırla karşılaştı.

GÖRÜŞMELERDE KRİZ ÇIKTI

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun "Kante'yi bırakmak istemiyorum. Ancak daha iyisini alacaksanız gidebilir." diyerek işi yokuşa sürmesi sonrası Al Ittihad, oyuncuyu bonservissiz bırakmayacaklarını bildirdi.

Al Ittihad, N'Golo Kante transferi için 15 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti.

Fransız orta sahanın transferinde para ödemek istemeyen Fenerbahçe cephesi ise karşı tarafla sıkı pazarlıklarına devam ediyor.

KANTE KISMI TAMAM

Suudi Arabistan temsilcisinin 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren sözleşme uzatma teklifini reddeden N'Golo Kante, Avrupa'ya dönmek istediği için Fenerbahçe ile anlaştı.

8 milyon euroluk maaşla 2.5 yıllık imza atmaya hazır olan 34 yaşındaki oyuncu, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

EN KISA SÜREDE İSTANBUL'A GETİRİLMEK İSTENİYOR

Taraftarların büyük bir heyecana kapıldığı transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncuyu en kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Al Ittihad ile 101 maçta 9 gol ve 10 asist kaydeden N'Golo Kante, 65 karşılaşmada formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nda ise 2 kez ağları havalandırdı.