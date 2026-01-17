Emmanuel Agbadou'nun menajeri İstanbul'a geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına yapacağı takviye için önemli bir aşamaya geldi.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou transferinde somut adımlar atmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TA AGBADOU SESLERİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için Wolverhampton'a 14 milyon euro + bonuslar içeren yeni bir teklif sundu.

Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz kulübünden gelecek yanıtı beklemeye geçti.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Transferde kritik bir gelişme daha yaşandı. Emmanuel Agbadou'nun temsilcisi, Beşiktaş ile sözleşme detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Tarafların, oyuncunun maaşı ve kontrat süresi konusunda masaya oturduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın, Agbadou ile sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

ADALI'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emmanuel Agbadou'ya teklifi yaptık, bekliyoruz. Futbolcu gelmek istiyor. Kulübüyle görüşüyoruz. Kulübü 'tamam' dediğinde 1 saat sonra da 1 hafta sonra da bitebilir."

PERFORMANSI

Wolverhampton formasıyla bu sezon 16 maçta görev alan Emmanuel Agbadou, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 2 gol kaydederek hücum katkısı da sağladı.