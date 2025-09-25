Sadettin Saran: İnşallah daha çok kupa gelecek

Fenerbahçe, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupaya uzandı.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte parkeye inen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, oyuncuları kutladı.

Saran, kupa töreninde de kaptan Melih Mahmutoğlu ile birlikte kupayı kaldırdı.

"GURUR DUYUYORUM"

Saran daha sonra ise duygularını basın mensuplarına paylaştı.

Çok güzel bir gün olduğuna dikkat çeken Saran, şu şekilde konuştu:

Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici. İlk kupa. Türkiye'nin basketboldaki en büyük kupası. İnşallah daha çok kupa gelecek. Başta antrenör, oyuncular, başkanımız Ali Koç ve Sertaç Bey'i tebrik ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah daha nice nice galibiyet röportajlarımız olur.

"BİRLİK VE BERABERLİK OLMADAN BUNUN TADI OLMAZ"

Kupayı eski yönetici Sertaç Komsuoğlu ile birlikte kaldırmalarının sorulması üzerine Sadettin Saran, şu ifadeleri kullandı: