Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Selen Erdem, önemli açıklamalara imza attı.

AA muhabirine konuşan Erdem, Yunanistan'da ve Panathinaikos takımında çok sıcak karşılandığını ve bu güzel karşılamanın kendisine gurur verdiğini kaydetti.

"GELMİŞ OLDUĞUM KULÜP ÇOK BÜYÜK"

Yunanistan'da insanları çok sıcakkanlı bulduğunu belirten Erdem, şu şekilde konuştu:

"OYUNCULARIM DA BANA ÇOK HIZLI ADAPTE OLDU"

Erdem, Yunanistan'ın A-1 kadınlar basketbol liginde yer alan Panathinaikos'a play-off döneminde geldiğini ve takımda yaklaşık bir ay süre geçirdiğini hatırlatarak, oyuncular ve ekip arkadaşlarına ilişkin şunları söyledi:

"HEPSİNE MÜTEŞŞEKİRİM"

Takım menajerinden, asistanından ve tüm ekipten çok memnun olduğuna değinen Erdem, kaliteli ve tecrübeli olarak tanımladığı tüm ekip için şu ifadeleri kullandı:

Kondisyonerimden fizyoterapistime, bir an önce adapte olayım, takımla bir an önce uyum sağlayayım diye herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Hepsine müteşekkirim.