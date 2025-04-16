AA & Ensonhaber

Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Selen Erdem, önemli açıklamalara imza attı.

AA muhabirine konuşan Erdem, Yunanistan'da ve Panathinaikos takımında çok sıcak karşılandığını ve bu güzel karşılamanın kendisine gurur verdiğini kaydetti.

"GELMİŞ OLDUĞUM KULÜP ÇOK BÜYÜK"

Yunanistan'da insanları çok sıcakkanlı bulduğunu belirten Erdem, şu şekilde konuştu:

Gelmiş olduğum kulüp çok büyük bir kulüp. Buradaki insanlar çok kurumsal. Çok kaliteli bir yapıya geldiğimi anladım ve bana bunu hissettirdiler. O nedenle buraya geldiğim için çok mutluyum.

"OYUNCULARIM DA BANA ÇOK HIZLI ADAPTE OLDU"

Erdem, Yunanistan'ın A-1 kadınlar basketbol liginde yer alan Panathinaikos'a play-off döneminde geldiğini ve takımda yaklaşık bir ay süre geçirdiğini hatırlatarak, oyuncular ve ekip arkadaşlarına ilişkin şunları söyledi:

Özellikle kadın basketbolunda oyuncularımla, ekibimle ilişkim güzel. Bizim bir aile havasında olmamız gerekiyor ve bunun için de ilişkiler çok önemli. Ben sürekli pozitif yanlarımı ortaya koyarak onlarla çok hızlı bir şekilde adaptasyon sağlamaya çalıştım, zira bir ay gibi kısa bir süremiz vardı. Oyuncularım da bana çok hızlı adapte oldu.

"HEPSİNE MÜTEŞŞEKİRİM"

Takım menajerinden, asistanından ve tüm ekipten çok memnun olduğuna değinen Erdem, kaliteli ve tecrübeli olarak tanımladığı tüm ekip için şu ifadeleri kullandı:

Kondisyonerimden fizyoterapistime, bir an önce adapte olayım, takımla bir an önce uyum sağlayayım diye herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Hepsine müteşekkirim.

"SÜREKLİ DESTEK VERDİ"

Panathinaikos'ta yaklaşık 25 günlük bir süreç geçirdiklerini anlatan Erdem, şu yorumu yaptı:

Sanki 25 gün değil de çok uzunmuş gibi hissettim. Çok özel bir taraftarımız var. Panathinaikos bence dünya çapındaki en önemli ekiplerden ve taraftarları da en iyi taraftarlardan. Taraftar bize desteğini maçın bir dakikasında bile aksatmadı, sürekli destek verdi.

"ONLARIN ÖZ GÜVENİNİ AŞAĞIYA ÇEKMİŞ OLUYORUZ"

Erdem, Panathinaikos taraftarının, ekibin 13'üncü oyuncusu olduğunu söyleyerek, şunları dedi:

Bu sahaya çıktıklarında, burası bizim evimiz havasını karşı rakibe verdiğimiz zaman, direkt rakibi püskürtmüş, onların öz güvenini aşağıya çekmiş oluyoruz.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Panathinaikos sahasının özel bir ambiyansı olduğunu ifade eden Erdem, şu şekilde konuştu:

Burada 4-5 maça çıktım, kalbim yerinden çıkacak gibi oldu, çok heyecanlandım. Çok güzeldi, (taraftarlara) çok teşekkür ediyorum.

"ÖZ GÜVENLERİNİ BEN HEP EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK İSTİYORUM"

Türk başantrenör, disiplin için ise 'olmazsa olmazım' diyerek, şu şekilde görüş belirtti:

Hem kendi hayatımda, hem de oyuncularıma yansıtmaya çalıştığım o düzende disiplin çok önemli ama kendilerine olan öz güvenlerini ben hep en üst seviyede tutmak istiyorum.

"NEDEN GELECEKTE TÜRK KADIN BASKETBOLCULAR DA BURAYA GELMESİN?"

Selen Erdem, Panathinaikos'un çok sayıda Türk'ü ağırlamasını da şu şekilde değerlendirdi:

Ergin (Ataman) hocamın burada olması, aynı zamanda geçmiş dönemde Fatih Terim hocamın da buraya gelmiş gitmiş olması bana çok büyük öz güven kattı. Benim amacım Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı'nı ulaştırabileceğim en üst noktaya ulaştırmak. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Bunun için yerimizi, mekanımızı, değil de içinde bulunduğumuz kurumu ne kadar yükseltebilirizi düşünüyorum. Tabii ki, neden gelecekte Türk kadın basketbolcular da buraya gelmesin?

Türkiye ile kültürel benzerlikleri sayesinde Yunanistan'da kendisini yalnız hissetmediğini aktaran Erdem, Ergin Ataman'ın da Panathinaikos'ta olmasının kendisine güç verdiğini kaydetti.

"VOLEYBOLDA FİLENİN SULTANLARI BÜYÜK İŞLER YAPTI"

Erdem, velilere kız çocuklarını spora teşvik etmeleri için çağrıda bulunarak, Türk kadın sporcuların son yıllarda edindiği büyük başarılardan duyduğu gururu da şu sözlerle ifade etti: