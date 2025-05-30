DHA

Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, zaferin ardından yaşadığı duyguları Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.

"EuroLeague şampiyonluğu elde ettik, bunun üzerine bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum" diyen Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

Sezon boyunca her şeyi bu anı yaşamak için geçirdik. Bu hissiyat her şeyin ötesinde. 10 ay boyunca bunun için çalışıp ter döktük. Bu duygu anlatabileceğim bir şey değil. Bu hissin geçmesini de hiç istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Şu an sadece eğlenip bu anın tadını çıkartmak istiyorum.

"BUNU YAŞAMAYI HAK ETTİK"

Sevincini ilk olarak eşiyle paylaştığını belirten Şanlı, şunları dedi:

Maç içinde sürekli süreye baktım. Son 30 saniyede eşimi gördüm, gözyaşlarını tutamıyordu. Maç biter bitmez onun yanına koştum. Sarıldık. Çok güzeldi. Bunu yaşamayı hak ettik.

"NE MUTLU BİZE"

Play-off döneminde yaşadığı sakatlıkla ilgili konuşan Şanlı, şu şekilde konuştu:

Talihsiz bir sakatlıktı ama geçti. İlk kez yaşadığım bir şey değil. Şu an EuroLeague şampiyonuyuz. Ne mutlu bize.

"ÇOK MUTLUYUM"

Şanlı, sosyal medyada taraftarlardan gelen ilgiyi de değerlendirerek, şunları dedi:

Özellikle maç sonu Suadiye’de, Caddebostan’da ve sahilde insanların verdiği tepkileri gördüm. Çok mutluyum. Takım olarak tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum.

"İYİ Kİ BU TAKIMDAYIM"

EuroLeague kupasını kaldırdığı anda neler hissettiği sorulan Şanlı, şu sözlerle duygularını aktardı: