Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, zaferin ardından yaşadığı duyguları Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.

"EuroLeague şampiyonluğu elde ettik, bunun üzerine bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum" diyen Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

Sezon boyunca her şeyi bu anı yaşamak için geçirdik. Bu hissiyat her şeyin ötesinde. 10 ay boyunca bunun için çalışıp ter döktük. Bu duygu anlatabileceğim bir şey değil. Bu hissin geçmesini de hiç istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Şu an sadece eğlenip bu anın tadını çıkartmak istiyorum.