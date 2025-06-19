Sevgi Uzun: Güzel bir galibiyet aldık

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Sevgi Uzun, İsviçre'yi 91-67 yendikleri 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında baştan sona iyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sevgi Uzun, şu şekilde konuştu:

Fransa maçı üzücü bir mağlubiyetti ama oradan çok şey öğrendik. Maçı kaybetmemize rağmen bizim için çok güzel bir başlangıçtı. Yapabileceğimiz şeyleri, potansiyelimizi gösterdik. Fransa turnuvanın favorisiydi. Öyle başlamak, güçlü başlamak bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bunun da devamını bu maçta göstermiş olduk. Güzel bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Şimdi arada bir günümüz var. Çok iyi hazırlanıp aynı şekilde Yunanistan'a karşı da böyle oynamak istiyoruz.