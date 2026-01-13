Serdar Dursun'dan geleceğiyle ilgili sözler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezon başında İran Ligi ekiplerinden Persepolis'ten ayrılan ve Kocaelispor'a transfer olan Serdar Dursun, HT Spor'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dursun, geleceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.,

"40 YAŞIMA KADAR OYNARIM"

34 yaşında olduğunu söyleyen Serdar Dursun, kendisini çok iyi hissettiğini vurguladı.

4-5 sene daha oynayabileceğini belirten Dursun, "Belki ben de 40 yaşıma kadar oynarım. Çünkü sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Alkol ve sigaram yok." dedi.

"ALKOL VE SİGARAM YOK"

Dursun'un konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Şu an 34 yaşındayım ama çok fitim. Çok iyi hissediyorum kendimi. Önceden 33-35'li yaşlarda futbolu bırakırdı oyuncular. Kendime baktığımda bunu imkansız görüyorum. Rahatlıkla 4-5 sene daha oynamaya çalışacağım. Belki ben de 40 yaşıma kadar oynarım. Çünkü sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Alkol ve sigaram yok. Ondan dolayı sakatlık olmazsa, teklif de alırsam oynarım.

2 GOL 1 ASİSTLE OYNADI

Öte yandan bu sezon Kocaelispor formasıyla 12 resmi maça çıkan Serdar Dursun bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.