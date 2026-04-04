Sevgi Uzun: Namağlup, unutamayacağımız bir sene oldu

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 87-76 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki basketbolcusu Sevgi Uzun açıklamalarda bulundu.

"EUROLEAGUE İÇİN HAZIRLANACAĞIZ"

Seriyi 3-0 kazanarak şampiyon oldukları için gururlu ve mutlu olduklarını belirten Sevgi Uzun, “Tabii çok mutluyuz, gururluyuz. Gerçekten çok şanssızlıkların olduğu bir sene geçirdik. Sakatlıklarımız, eksiklerimiz vardı maalesef. Ama her durumda sahaya çıkarak mücadele etmeyi bildik. Namağlup, unutamayacağımız bir sene oldu. Seriyi de savaşarak, mücadele ederek 3-0 bitirdiğimiz için gururluyuz. Şampiyonluğu aldığımız için de gururluyuz. Önümüzde EuroLeague serüveni var. Bunu kısa bir şekilde kutlayarak EuroLeague için hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ÇOK İDDİALI BİR EKİP"

EuroLeague finalinde de Galatasaray ile karşılaşma ihtimalleri olduğunun hatırlatılması üzerine Sevgi Uzun, “Galatasaray çok iddialı bir ekip. Bu serinin kolay olmayacağının da farkındaydık. Serinin 3-0’a rağmen ne kadar zor olduğu ortadaydı zaten. Önümüzde çok ciddi bir 14 gün olduğunun farkındayız. İdmanlar yaparak Final-Four’a hazırlanacağız. Final Four’u garantiledik. Hazırlanıp rakibimizi bekleyeceğiz. Umarım istediğimiz gibi geçer ve şampiyonluğu alırız” sözlerini sarf etti.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Kendi performansını değerlendiren ve takım olmaya vurgu yapan 28 yaşındaki basketbolcu, “Kendim için çok mutlu ve gururluyum. Takımın bana ihtiyacı olduğu her zaman hazır olmak isteyen biriyim. Bu seride de koçumun verdiği güvenle böyle bir mücadele verdiğim için mutluyum. Ama tabii ki takım arkadaşlarım olmadan ne bir şampiyonluğun ne bir ödülün önemi yok. O yüzden asıl teşekkür onlara. Mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.