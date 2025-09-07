Slovenya, İtalya'yı saf dışı bıraktı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda İtalya ile Slovenya karşı karşıya geldi.

Letonya'daki Arena Riga'da oynanan müsabakada kazanan 84-77'lik skorla Slovenya oldu.

Slovenya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

10 EYLÜL'DE KARŞILAŞACAKLAR

EuroBasket 2025'te Almanya-Slovenya müsabakası, 10 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

DONCIC 42 SAYI ATTI

Karşılaşmada 42 sayı kaydeden Slovenya'nın yıldız oyuncusu Luka Doncic, galibiyette başrol oynadı.

Doncic, Avrupa Şampiyonası'nda son 30 yılda Dirk Nowitzki ve Pau Gasol'un ardından bir maçta 40 ve üzeri sayı ile 10 ve üzeri ribaunt üreten 3. oyuncu oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Julio Anaya (Panama), Martins Kozlovskis (Letonya)

İtalya: Pajola 9, Spagnolo 2, Fontecchio 22, Melli 8, Diouf 8, Gallinari 10, Thompson, Ricci, Niang 12, Spissu 6

Slovenya: Doncic 42, Nikolic 7, Hrovat 5, Muric 6, Kramplej 4, Prepelic 11, Radovic 2, Scuka, Omic 7, Stergar

1. Periyot: 11-29

Devre: 40-50

3. Periyot: 56-72

Beş faulle çıkanlar: 36.26 Krampelj (Slovenya), 38.20 Niang (İtalya)