SON DAKİKA! 12 Dev Adam yarı finalde

A Milliler, EuroBasket 2025'te 7 maçta 7 galibiyetle yoluna yenilgisiz devam ediyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız çeyrek finalde rakibi Polonya ile karşılaştı.

Karşılaşmada 12 Dev Adam, Polonya'yı 91-77 mağlup etti..

YARI FİNALE YÜKSELDİ

Milliler adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye 12 Eylül Cuma günü, Litvanya-Yunanistan maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK 21'E ÇIKTI

İlk periyotta Polonya köşelerden kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üretirken, A Milli Takım ise organize hücumlar sonucunda pota altından etkili oldu. Başa baş bir mücadeleye sahne olan müsabakanın ilk çeyreği 19-19 berabere tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Türkiye, 5 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Kalan bölümde farkı açan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 46-32 üstün gitti. İlk periyotta hiç isabet bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayı kaydetti.

Üçüncü periyotta da hız kesmeyen A Milli Takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 61-40. Kalan bölümde biraz toparlanan Polonya farkı 15'e indirdi ve milliler, son bölüme 65-50 önde girdi.

DIŞ ATIŞLARDAN KRİTİK BASKETLERLE 91-77 GALİP AYRILDI

Son çeyrekte Türkiye, Larkin ile skor üretti. Milli takıma Loyd'un etkili oyunuyla yanıt veren Polonya, 37. dakikada farkı 8'e indirdi: 78-70.

Kalan bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ile dış atışlardan kritik basketler bulan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 91-77 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.