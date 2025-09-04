Sylvain Francisco: Sosyal medyadan en az 3 bin ırkçı mesaj aldım

Fransız basketbolcu Sylvain Francisco, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Slovenya ile oynanan maçın ardından sosyal medya üzerinden ırkçı mesajlar aldığını söyledi.

Francisco, Fransa basınına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyadan en az 3 bin ırkçı mesaj aldım. Bunun beni etkileyeceğini düşünmezdim ama etkiledi. Özellikle zihinsel olarak çok etkilendim, sonuçta insanım. Bu tür davranışlar kabul edilemez. Bana hakaret edebilir, atletik yeteneklerim hakkında ne isterseniz söyleyebilirsiniz ama konu ırkıma veya ten rengime geldiğinde bunu kabul etmiyorum. Yoluma devam etmeye çalışıyorum çünkü en önemli şey maçları kazanmak ve arkadaşlarımın bana ihtiyacı olduğunu biliyorum.

"BUNUN FARK EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Yaşadığı ırkçılık mevzusunun yeterince önemsenmediğini vurgulayan Francisco, şu şekilde konuştu:

Bu konuları sonuna kadar yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Bu tür şeyler sadece ünlüler söz konusu olduğunda değil, her zaman konuşulmalı. Ünlü biriyseniz konu her yere daha hızlı yayılıyor. Vinicius gibi ünlü bir futbolcu ya da Dennis Schröder gibi bir NBA oyuncusu olmadığınızda fark edilme süreci o kadar hızlı olmuyor. Daha az tanınan bir isim olsam da bu konuda konuşmak istiyorum. Yaşananlar gerçekten kabul edilemez. Şikayette bulunma ihtimalim var. Bunun fark edilmesini istiyorum.

"DAHA FAZLASINI YAPMALARINI İSTİYORUM"

Irkçılık konusunda FIBA'nın gösterdiği reaksiyona da değinen Fransız basketbolcu, şu yorumu yaptı:

Kısa bir basın bülteni yayımladılar ama hepsi bu. Daha fazlasını yapmalarını istiyorum. Kanıta ihtiyaç varsa, bunu destekleyecek pek çok şeyim var. Basın sorumlusu ve federasyon başkanı konuyla ilgileniyor.

NELER OLMUŞTU?

Fransa'nın Slovenya'ya karşı 101-92 önde götürdüğü EuroBasket 2025 D Grubu maçında sürenin tamamlanmasını bekleyen oyuncuların arasından hareketlenen Francisco'nun son saniyelerde turnikeyle bulduğu basket, sahada gerginlik yaşanmasına neden olmuştu.