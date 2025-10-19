Tarık Biberovic: Çok zor bir maçtı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ı 85-76 yenen Fenerbahçe'nin oyuncusu Tarık Biberovic, derbi maçların çok özel olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli basketbolcu, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYET ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Biberovic, derbilerin önemine değinerek, "Bu tarz maçları herkes oynamak ister. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Soyunma odasındaki atmosfer de çok güzel. Çok zor bir maçtı. Galatasaray, bu sezon güzel bir kadro kurdu. 90 sayı ortalaması ile oynuyorlar. Biz de onları bu ortalamanın altında tutmayı başardık. Bundan dolayı çok mutluyum. Adım adım ilerlememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN YOLUMUZA BAKMAMIZ"

Sakatlığının şu anda çok önemli olmadığını belirten Biberovic, "Sezona başladık artık. Bunlar geride kaldı. Önemli olan yolumuza bakmamız. Maalesef Avrupa Ligi'nde 3 yenilgi yaşadık. Bu bize bir şamar oldu. İdmanlarda artık daha hırslıyız. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçımızı kaybettik. Takımlar artık bize karşı daha hırslı oynayacak. Buna hazırlıklı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.