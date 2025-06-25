TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, aldığı kararları duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Basketbol Süper Lig play-off finali dördüncü maçında yaşanan olaylardan dolayı iki kulüp de para cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş'a, salon ve seyirci olayları nedeniyle 100 bin, seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 590 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 56 bin 250 olmak üzere toplam 746 bin 250 lira para cezası uygulandı.

FENERBAHÇE'YE DE CEZA VERİLDİ

Kurul, Fenerbahçe'ye ise salon ve seyirci olayları sebebiyle 30 bin lira para cezası verdi.