TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Beşiktaş'ı 85-83 mağlup eden Fenerbahçe kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, iki kulübe de ceza verdi.

VERİLEN CEZA

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yaşanan salon ve seyirci olayları, taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle iki kulübe de 320 biner lira para cezası uygulandı.