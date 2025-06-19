TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye 210 bin lira para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, aldığı kararları duyurdu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında yaşanan "Salon ve seyirci olayları" ile taraftarların neden olduğu "Çirkin ve kötü tezahürat" gerekçeleriyle sarı-lacivertli kulübe 210 bin lira para cezası uyguladı.

BEŞİKTAŞ'A DA CEZA VERİLDİ

Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne ise söz konusu müsabakanın ardından kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 140 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca kurul, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven'e de "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle 120 bin lira para cezası uyguladı.