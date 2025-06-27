TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye para cezası!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, aldığı kararları duyurdu.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında taraftarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Fenerbahçe Kulübü'ne 300 bin lira para cezası verdi.

TOPLAM CEZA 330 BİN LİRA

Karşılaşma sırasında anons yapılması sebebiyle de ek olarak 30 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye toplamda 330 bin lira para cezasına hükmetti.