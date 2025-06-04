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Basketbol



TBF ile Profesyonel Basketbolcular Derneği arasında iş birliği protokolü

TBF ile Profesyonel Basketbolcular Derneği arasında iş birliği protokolü TBF ve BASKED, sporcu hakları konusunda fikir alışverişinde bulunabilecek, çeşitli seminerler ve çalıştaylar düzenleyebilecek.