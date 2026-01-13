Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda sıcak bir gelişme yaşandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden sarı-lacivertli takımda milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te, "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiği duyuruldu.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı devam eden çeşitli eklem ağrısı şikayetleri sonrası yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konmuştur. Tedavi süreci hassasiyetle sürdürülen oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.