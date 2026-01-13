Çorum FK, Furkan Çetinkaya'yla sözleşme imzaladı

- Çorum FK, altyapısından yetişen Furkan Çetinkaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Genç stoper, akademi ligi oyuncuları arasında yer alıyor.
- Kulüp, Furkan'ın A takımda başarılı olmasını temenni ediyor.
1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da altyapıdan yetişen Furkan Çetinkaya ile sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, genç stoper ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
"NİCE BAŞARILARA İMZA ATMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızdan gelen ve akademi ligi sporcularımız arasında yer alan Furkan Çetinkaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Furkan'a A takım yolculuğunda başarılar diliyor, formamız altında nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.