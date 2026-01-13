PFDK'dan Süper Kupa'da oynayan 3 takıma para cezası

- PFDK, Süper Kupa'da Fenerbahçe’ye 940 bin TL, Samsunspor'a 500 bin TL, ve Galatasaray’a 220 bin TL para cezası verdi.
- Fenerbahçe'nin cezası taraftarların saha olayları ve kötü tezahüratları nedeniyle, Samsunspor'un cezası ise taraftar tezahüratları yüzünden oldu.
- Ayrıca, Samsunspor oyuncusu Antoine Makoumbou'ya ciddi faulünden ötürü 2 maç men cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aldığı kararları duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, 6 Ocak'ta oynanan Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe-Samsunspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 940 bin lira para cezası uyguladı.
Kurul, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı Samsunspor'u da 500 bin lira parayla cezalandırdı.
MAKOUMBOU'YA 2 MAÇ CEZA
Kurul, Fenerbahçe maçındaki ciddi faulü sebebiyle Samsunspor'un Kongolu oyuncusu Antoine Makoumbou'ya 2 maç men cezası uyguladı.
GALATASARAY'A 220 BİN LİRA CEZA
PFDK, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa yarı final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a da 220 bin lira para cezası verdi.