PFDK'dan Süper Kupa'da oynayan 3 takıma para cezası

PFDK, Süper Kupa'da mücadele eden Fenerbahçe’ye 940 bin TL, Samsunspor'a 500 bin TL ve Galatasaray’a 220 bin TL para cezası verdi.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 19:24 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aldığı kararları duyurdu. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, 6 Ocak'ta oynanan Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe-Samsunspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 940 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı Samsunspor'u da 500 bin lira parayla cezalandırdı.

MAKOUMBOU'YA 2 MAÇ CEZA

Kurul, Fenerbahçe maçındaki ciddi faulü sebebiyle Samsunspor'un Kongolu oyuncusu Antoine Makoumbou'ya 2 maç men cezası uyguladı.

GALATASARAY'A 220 BİN LİRA CEZA

PFDK, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa yarı final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a da 220 bin lira para cezası verdi.

