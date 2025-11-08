Abone ol: Google News

TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, evinde Bursaspor Basketbol'u 84-70 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 22:40
TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u mağlup etti
  • TOFAŞ, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bursaspor Basketbol'u 84-70 mağlup etti.
  • Maç, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve ilk yarıyı da 43-41 önde tamamladılar.
  • Maçın sonunda, TOFAŞ evinde net bir galibiyet elde etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-70'lik skorla ev sahibi takım TOFAŞ oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Şakacı, Serdar Ünal, Murat Ciner

TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 9, Besson 20, Furkan Korkmaz 9, Özgür Cengiz 4, Whaley 7, Efe Postel, Tolga Geçim 9, Kidd 8, Lewis 2, Thomasson 3

Bursaspor Basketbol: Childress 8, Parsons 5, Berk Akın 2, Kononstuk 13, Nnoko 8, Göksenin Köksal 4, Bora Satır 2, Delaurier 9, Crawford 13, Yasukan Onar 1, King 5

1. Periyot: 20-21

Devre: 43-41

3. Periyot: 69-54

Eshspor Haberleri