TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u mağlup etti

- TOFAŞ, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bursaspor Basketbol'u 84-70 mağlup etti.
- Maç, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve ilk yarıyı da 43-41 önde tamamladılar.
- Maçın sonunda, TOFAŞ evinde net bir galibiyet elde etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-70'lik skorla ev sahibi takım TOFAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ali Şakacı, Serdar Ünal, Murat Ciner
TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 9, Besson 20, Furkan Korkmaz 9, Özgür Cengiz 4, Whaley 7, Efe Postel, Tolga Geçim 9, Kidd 8, Lewis 2, Thomasson 3
Bursaspor Basketbol: Childress 8, Parsons 5, Berk Akın 2, Kononstuk 13, Nnoko 8, Göksenin Köksal 4, Bora Satır 2, Delaurier 9, Crawford 13, Yasukan Onar 1, King 5
1. Periyot: 20-21
Devre: 43-41
3. Periyot: 69-54