TOFAŞ, Cholet Basket'i yıktı!

- TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turunda Cholet Basket'i 89-75 yenerek seride 1-0 öne geçti.
- Serinin ikinci maçı 8 Ocak'ta Fransa'da oynanacak.
- İki galibiyet elde eden takım son 16 turuna yükselecek.
TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde kendi sahasında Fransız temsilcisi Cholet Basket ile karşılaştı.
Cholet Basket'i evinde 89-75'lik skorla yenen TOFAŞ, elde ettiği galibiyetle seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 8 Ocak'ta Fransa'da oynanacak. İki galibiyet ulaşacak takım son 16 turuna yükselecek.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Michal Proc (Polonya)
TOFAŞ: Floyd 7, Özgür Cengiz 4, Perez 13, Yiğitcan Saybir 8, Whaley 9, Efe Postel, Tolga Geçim 15, Lewis, Blazevic 12, Emirhan Serbest, Besson 4, Furkan Korkmaz 17
Cholet Basket: Gholston 6, Diawara 2, De Sousa 16, McNeace 5, Ayayi 11, Justice, Wahab 3, Agbo 11, Campbell 12, Gbiegba, Towo-Nansi 3, Diarra 6
1. Periyot: 26-18
Devre: 44-40
3. Periyot: 62-52