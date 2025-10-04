Abone ol: Google News

Trabzonspor, Esenler Erokspor deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 72-67 yendi.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 16:50
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 72-67'lik skorla konuk takım Trabzonspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Nazli Çisil Güngör

Esenler Erokspor: Erten Gazi 2, Simmons, Egehan Arna 6, Love 18, Gant 2, Crawford 5, Galloway, Cornelie 11, Thomas Akyazılı, Thurman 11, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 12

Trabzonspor: Reed 18, Grant 9, Tinkle 5, Okben Ulubay 3, Astacio 3, Cem Ulusoy 3, Gordon 11, Berk Demir 5, Yeboah 11, Ege Arar 2, Silins 2

1. Periyot: 12-21

Devre: 27-44

3. Periyot: 45-57

