Barcelona, Mallorca'yı rahat geçti

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, Mallorca'yı ağırladı.
Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Barcelona'nın gollerini 29. dakikada Robert Lewandowski, 61. dakikada Lamine Yamal ve 83. dakikada Marc Bernal kaydetti.
LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ
Bu sonuçla puanını 58'e yükselterek liderliğini sürdüren Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Girona deplasmanına gidecek.
24 puanda kalan Mallorca ise Real Betis ile karşılaşacak.