Arsenal evinde Sunderland'i yendi

Arsenal, Premier Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Sunderland'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 02:12
  • Arsenal, Sunderland'i 3-0 mağlup etti.
  • Martin Zubimendi ve Viktor Gyökeres golleri kaydetti.
  • Arsenal, liderliğini sürdürerek 56 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, Sunderland'i ağırladı.

Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Arsenal'in gollerini 42. dakikada Martin Zubimendi ile 66 ve 90+4. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.

LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ

Bu sonuçla puanını 56'ya yükselterek liderliğini sürdüren Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında Brentford deplasmanına gidecek.

36 puanda kalan Sunderland ise Liverpool ile karşılaşacak.

