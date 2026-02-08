Arsenal evinde Sunderland'i yendi

- Arsenal, Sunderland'i 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, Sunderland'i ağırladı.
Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Arsenal'in gollerini 42. dakikada Martin Zubimendi ile 66 ve 90+4. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.
LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ
Bu sonuçla puanını 56'ya yükselterek liderliğini sürdüren Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında Brentford deplasmanına gidecek.
36 puanda kalan Sunderland ise Liverpool ile karşılaşacak.