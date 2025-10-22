Türk derbisi heyecanı! EuroLeague'de 6. hafta başlıyor

- EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Basketbol EuroLeague'de 6. hafta, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. haftası, Türk derbisine sahne olacak.
Anadolu Efes, ligin 6. haftasında Fenerbahçe'yi 24 Ekim Cuma günü konuk edecek.
PROGRAM
Bugün:
21.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Real Madrid (İspanya)
23 Ekim Perşembe:
20.30 LDLC Asvel (Fransa)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
21.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-AS Monaco (Fransa)
21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)
21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)
24 Ekim Cuma:
20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe
21.00 Virtus Bologna (İtalya)-Panathinaikos (Yunanistan)
21.30 Partizan (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)
21.45 Bayern Münih (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)