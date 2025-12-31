Türk Telekom, Buducnost VOLI'ye yenildi

- Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 12. maçında Buducnost VOLI'ye 91-81 yenildi.
- Karşılaşmanın son periyodunda Buducnost VOLI skor üstünlüğünü ele aldı.
- Buducnost VOLI, 8. galibiyetini elde ederek puan tablosunda Türk Telekom'u geride bıraktı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 12. maçında Karadağ takımı Buducnost VOLI ile karşı karşıya geldi.
Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini Türk Telekom, 23-20 önde tamamlasa da takımlar devre arasına 44-44 eşitlikle girdi.
TÜRK TELEKOM MAĞLUP OLDU
Son periyoda 2 sayılık (64-62) üstünlükle giren Buducnost VOLI, etkili oyunuyla farkı artırarak karşılaşmadan 91-81 galip ayrıldı.
EN SKORER İSİM SULAIMON
Buducnost VOLI'de Sulaimon, 25 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu.
Türk Telekom'da ise Smith, tamamını üçlükten bulduğu 18, Allman da 17 sayıyla oynadı.
BUDOCNOST, TÜRK TELEKOM'U GEÇTİ
Karadağ temsilcisi, bu sonuçla 8. galibiyetini alarak 5. mağlubiyetini yaşayan Türk Telekom'u puan tablosunda geride bıraktı.