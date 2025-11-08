Türk Telekom, Karşıyaka'ya fark attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 111-59'luk skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.

TÜRK TELEKOM, İLK YARIDA FARKI AÇTI

Top çalmaları ve çembere penetreleriyle öne çıkan Doğuş Özdemiroğlu'nun yönettiği hızlı hücumlara, Simonovic'in orta mesafe, sonradan oyuna dahil olan Smith'in de 3 sayılık basketleri eklenince Türk Telekom, ilk çeyreği 35-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta boyalı alanı daha fazla kullanan ve kenardan oyuna giren Young'ın basketleriyle maçta kalmaya çalışan Karşıyaka'ya, dış şutlarda Devoe ve Usher, yakın mesafede de Alexander'ın sayılarıyla yanıt veren başkent ekibi, soyunma odasına 60-38 üstünlükle gitti.

TÜRK TELEKOM, RAHAT KAZANDI

Takımların temposunun ve şut yüzdesinin düştüğü ikinci yarının ilk 4 dakikası sonrası 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe basketler bulan Türk Telekom, son 10 dakika öncesi farkı 35 sayıya (85-50) çıkardı.

Pota altında Alexander'ı iyi besleyen Türk Telekom, son çeyrekte de üstünlüğü elde bırakmadı ve karşılaşmayı 111-59 kazandı.

Türk Telekom ligdeki 3. galibiyetini aldı, Karşıyaka ise 6. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 16, Devoe 11, Usher 7, Simonovic 17, Alexander 21, Smith 15, Berkan Durmaz 3, Bankston 2, Ata Kahraman 3, Yavuz Gültekin 9, Emircan Koşut 4, Mete Tekçevik 3

Karşıyaka: Gordic 2, Manning 11, Moore 5, Alston 5, Egemen Yapıcı 5, Akif Egemen Güven 2, Mert Celep 8, Chiozza 2, Young 19, Serkan Menteşe, Ege Özçelik

1. Periyot: 35-16

Devre: 60-38

3. Periyot: 85-50