Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'u 96-82 yendi.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 17:44
Türk Telekom, Mersin Spor deplasmanında galip geldi
  • Türk Telekom, Mersin Spor'u deplasmanda 96-82 mağlup etti.
  • Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı.
  • Kazanan takımda Smith 24, Simonovic ise 22 sayı kaydetti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Mersin Spor ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 96-82'lik skorla konuk takım Türk Telekom oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Mersin Spor: OIaseni 14, Cobbs, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı, White 6, Kartal Özmızrak 6, March JR 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Bentil 15

Türk Telekom: Devoe 16, Alexander 14, Usher 5, Simonovic 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Berkan Durmaz 3, Ata Kahraman, Smith 24, Yavuz Gültekin 2, Bankston 4

1. Periyot: 22-25

Devre: 36-48

3. Periyot: 62-75

