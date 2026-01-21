Türk Telekom, Panionios'a fark attı

- Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Yunan ekibi Panionios'u 106-61 mağlup etti.
- Maçta Kyle Allman 23 sayı ile en skorer oyuncu oldu.
- Türk Telekom, grupta 10. galibiyetini alarak 3. sıraya yükseldi.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında Yunanistan temsilcisi Panionios'a konuk oldu.
Glyfada Makis Liougas Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı rahat kazanan Türk Telekom, 17-12 geride olduğu ilk periyodu yakaladığı 8-0'lık seriyle 20-17 önde tamamladı.
İkinci periyotta farkı 20 sayının üstüne çıkaran Türk Telekom, soyunma odasına 54-33 önde gitti.
Farkın açılmasıyla oyundan kopan rakibi karşısında son çeyreğe 77-48 üstün giren Türk temsilcisi, parkeden 106-61 galip ayrıldı.
EN SKORER İSİM ALLMAN
Türk Telekom'un ABD'li basketbolcusu Kyle Allman, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
TÜRK TELEKOM, 3. SIRAYA ÇIKTI
Grupta 10. galibiyetini alan Türk Telekom, 3. sıraya yükseldi. Son sıradaki Panionios, 13. mağlubiyetini yaşadı.