Fenerbahçe, OK Alpacem Kanal deplasmanında kazandı

- Fenerbahçe, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında OK Alpacem Kanal'ı 3-1 yendi.
- Maç, Slovenya'da Sportna Dvorana Salonu'nda oynandı.
- Fenerbahçe'nin setleri 25-22, 19-25, 23-25 ve 19-25 sonuçlandı.
Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçlarında Slovenya'nın OK Alpacem Kanal takımı ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sportna Dvorana Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
98 DAKİKA OYNANDI
Salon: Sportna Dvorana
Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Rene Cinatl (Çekya)
OK Alpacem Kanal: Fink, Vinkovic, Jeroncic, Vincic, Sesek, Ranc (Godnic, Stojanovic, Okroglic, Lavric)
Fenerbahçe: Chinenyeze, Mert Matiç, Ngapeth, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı, Marttila, Caner Dengin, Gomez Galves)
Setler: 25-22, 19-25, 23-25, 19-25
Süre: 98 dakika (24, 21, 27, 26)