Türk Telekom'dan Aliağa Petkimspor'a 24 sayılık fark!

- Türk Telekom, Türkiye Basketbol Süper Ligi dördüncü haftasında Aliağa Petkimspor'u 85-61 yendi.
- Maç, Ankara Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi takım 24 sayılık farkla kazandı.
- Karşılaşmada Türk Telekom oyuncusu Doğuş Özdemiroğlu 21 sayıyla dikkat çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Türk Telekom ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-61'lik skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız
Türk Telekom: Smith 17, Simonovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 21, Yavuz Gültekin 3, Bankston 8, Usher 4, Alexander 4, Allman 17, Berkan Durmaz, Ata Kahraman 6
Aliağa Petkimspor: Efianayi 14, Franke 16, Blumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 6, Sajus 8, Floyd 2, Scrubb 7, Mustafa Kurtuldum 3, Utomi 2, Troy Selim Şav, Kerem Soyuçaylı
1. Periyot: 16-15
Devre: 37-32
3. Periyot: 62-48