Noa Lang, Galatasaray'daki ilk golünü Juventus'a attı

- Noa Lang, Galatasaray'daki ilk golünü Juventus'a karşı attı.
- Şampiyonlar Ligi'nde 49. dakikada skoru 2-2 yaptı.
- Bu gol, Lang'ın Galatasaray forması altında ilk golü oldu.
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan Noa Lang, sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı.
Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçta 49. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-2'ye getirdi.
İLK GOLÜ JUVENTUS'A
Noa Lang, Juventus maçındaki golüyle birlikte Galatasaray'da ilk kez ağları havalandırdı.