Noa Lang, Galatasaray'daki ilk golünü Juventus'a attı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçında kaydetti.

Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 22:01
  • Noa Lang, Galatasaray'daki ilk golünü Juventus'a karşı attı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde 49. dakikada skoru 2-2 yaptı.
  • Bu gol, Lang'ın Galatasaray forması altında ilk golü oldu.

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan Noa Lang, sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı.

Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçta 49. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-2'ye getirdi.

İLK GOLÜ JUVENTUS'A

Noa Lang, Juventus maçındaki golüyle birlikte Galatasaray'da ilk kez ağları havalandırdı.

